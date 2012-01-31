Мер наказав залити ковзанки в кожній школі

У Тернополі до кінця тижня на спортмайданчиках шкіл на усіх масивах міста облаштують ковзанки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ.

Він зазначив, що наразі каток залив лише один із ЖЕКів міста. «Але щоб не розпорошувати зусилля, мною дано доручення, щоб катки заливали на спортмайданчиках шкіл, де є відповідні умови. Бо щоб залити ковзанку, довкола майданчика мають бути борти. Тоді вода не розтікається. І ці борти потрібно ще спеціально виготовляти. Але до кінця тижня ЖЕКи і школи мають доповісти про проведену роботу», – сказав мер.

За його даними, катки заплановано залити у кожній школі. Окрім цього, ковзанку облаштують на одній із внутрішніх водойм у парку ім. Т.Шевченка.

«В управління торгівлі уже звернувся підприємець, який у разі облаштування ковзанки готовий надавати у прокат ковзани. Ми плануємо зробити цей прокат у парку і рекомендуватимемо дане місце як центральну ковзанку міста», – розповів С.НАДАЛ.

Загалом у Тернополі є понад 30 загальноосвітніх шкіл.