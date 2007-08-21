Блохін завтра випустить Шевченка не більше, ніж на 45 хвилин
16:41, 21 серпня 2007Спорт
1001
Тренер дав прес-конференцію
Напередодні товариського матчу з Узбекистаном відбулася прес-конференція тренера національної збірної України з футболу Олега Блохіна.
Тренер збірної спростував інформацію про неучасть у матчі Шевченка, але заявив, що більше 45 хвилин він не зіграє.
Русола, який не вийде на поле через хворобу, може замінити в центрі оборони Єзерський. Чигринський не викликаний у збірну у зв’язку з тим, що знизив рівень своєї гри. Блохін заявив, що завтра збирається дати шанс Максиму Калініченку.
Також Олег Володимирович висловив невдоволення тим, що ЗМІ часом суб’єктивно оцінюють його роботу і попросив не давати йому дилетантських порад.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter