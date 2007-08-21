Блохін завтра випустить Шевченка не більше, ніж на 45 хвилин

Напередодні товариського матчу з Узбекистаном відбулася прес-конференція тренера національної збірної України з футболу Олега Блохіна.

Тренер збірної спростував інформацію про неучасть у матчі Шевченка, але заявив, що більше 45 хвилин він не зіграє.

Русола, який не вийде на поле через хворобу, може замінити в центрі оборони Єзерський. Чигринський не викликаний у збірну у зв’язку з тим, що знизив рівень своєї гри. Блохін заявив, що завтра збирається дати шанс Максиму Калініченку.

Також Олег Володимирович висловив невдоволення тим, що ЗМІ часом суб’єктивно оцінюють його роботу і попросив не давати йому дилетантських порад.

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