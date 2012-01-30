Відкрили останній стадіон Євро-2012

У неділю відбулося відкриття Національного стадіону у Варшаві, який є найбільшою ареною Польщі для Євро-2012.

Перші 40 тисяч відвідувачів церемонії насолоджувались пам`ятним музичним фестивалем від низки відомих у Польщі гуртів - VooVoo i Гайдамаки, Zakopower, Coma, T. Love та Lady Pank, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Національний стадіон розташований на східному березі річки Вісла в районі під назвою Прага. Арена, яка здатна прийняти 50 тисяч фанів, стоїть на місці Стадіону Десятиліття. Він був побудований у 1955 році, і при його зведенні використовувалися камені, взяті з місця Варшавського повстання.

В основному, на ньому проходили футбольні матчі, проте Стадіон Десятиліття приймав і змагання з легкої атлетики й велосипедного спорту. У 1983 році Папа Римський Іоанн Павло II провів тут службу для ста тисяч чоловік. Того ж року на арені пройшов останній міжнародний матч, після чого розпочалася її реконструкція. З 1989 року на її місці перебував базар.

"Я дуже щасливий, що Національний стадіон нарешті відритий, - сказав директор турніру в Польщі Адам Олкович. - Це найбільша арена країни для Євро-2012. Восьмого червня ми станемо свідками церемонії відкриття фінального турніру на цьому стадіоні, після чого він прийме перший матч між збірною Польщі й Греції. Сподіваюсь, польські футболісти покажуть свій найкращий виступ, за підтримки тисяч місцевих уболівальників".

"На команду Францишека Смуди 29 лютого тут чекає важке випробування збірною Португалії. Того дня буде рівно 100 днів до старту Євро, - додав він. - А наразі, Україна й Польща здали всі стадіони для турніру, і ми наполегливо працюємо над тим, щоб підготувати їх як слід до цього грандіозного футбольного фестивалю".

Національний стадіон у Варшаві є однією з чотирьох арен ("Арена Гданськ", "Муніципальний" стадіон у Вроцлаві, "Арена Львів"), що спеціально збудовані для поєдинків фінального турніру ЄВРО-2012. "Муніципальний" стадіон Познані, київський НСК "Олімпійський" й стадіон "Металіст" були реконструйовані, тоді як домашній стадіон донецького "Шахтаря" "Донбас Арена" був відкритий у серпні 2009 року.