Українська молодіжка узяла бронзу Кубка Співдружності

У матчі за третє місце Кубка Співдружності, який сьогодні завершується в Санкт-Петербурзі, молодіжна збірна України розгромила команду Латвії з рахунком 3:0. Ще до перерви підопічні Яковенка зробили вагому заявку на перемогу, забивши два м'ячі. А підсумковий рахунок підвів Пилип Будковський, який забив свій шостий м'яч.

Нагадаємо, що на турнірі українці виграли всі три матчі в групі, в чвертьфіналі пройшли команду Литви, але в 1/2 фіналу по пенальті поступилися збірній Білорусі.

Кубок Співдружності. Матч за третє місце. Санкт-Петербург.

Україна U-21 - Латвія U-21 3:0

Голи: Бабенко, 27, Черемісин, 41, Будковський, 90.

Террикон