Платіні про Україну й Польщу: Навіть найкрасивіша жінка не може дати все

Президент УЄФА Мішель Платіні переконаний, що цьогорічний чемпіонат Європи з футболу в Польщі та Україні пройде в режимі великого футбольного свята. Про це керівник Європейської футбольної асоціації заявив в інтерв'ю авторитетній французькій газеті «Le monde». Легендарний француз вкотре зізнався, що під час голосування за право проведення Євро віддав голос за Італію, проте зараз не шкодує про остаточний вибір УЄФА. «Звісно, це не Німеччина. Ми опинились в такій самій ситуації, як Південна Африка, Бразилія і всі інші країни, які ніколи не проводили великих футбольних турнірів. Вони не мали досвіду в організації свята, проте УЄФА надав всі можливі сприяння і допомогу експертів на всіх етапах підготовки. В результаті, каже президент УЄФА, перша гра, можливо, пройде нелегко, друга – вже краще, але фінал буде ідеальним.

«Для всіх нас важливо, що стадіони готові – вони дуже красиві. Тепер, якщо не вистачить 5-зіркових готелів для журналістів, вони будуть проживати у 4-зіркових. І це не біда. Навіть найкрасивіша жінка не може дати все, що в неї є, а, чесно кажучи, вони (країни-господарки – ред.) дали багато», - пояснив Мішель Платіні. Він також додав, що оцінюючи останній етап підготовки, переконаний, що Євро-2012 буде великим футбольним святом.

Інформаційний центр «Україна-2012»