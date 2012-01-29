Українські дипломати досягли успіху під Москвою

Футбольна команда Посольства України у Росії в ході XII зимових Дипломатичних ігор, організованих МЗС РФ у підмосковному Нахабіно, зайняло третє місце у змаганнях по міні-футболу.

Як передає власний кореспондент УНІАН, перше місце – у команди Словаччини, друге – в Азербайджану.

«Ми зайняли третє місце і зробили все для попадання у призову трійку. Сподіваємось, що такою командою, як зараз, яка тільки починає викристалізовуватись, на наступній зустрічі результат буде набагато кращий. Ми налаштовані на перемогу», - повідомив українським журналістам капітан команди Посольства України, третій секретар Олесь ГРИБАН.

У чвертьфіналі українська команда перемогла збірну Сербії.

Крім міні-футболу, змагання проводилось у таких видах спорту як настільний теніс, більярд, міні-гольф, біатлон, лижний крос.

Після завершення змагань усі бажаючі змогли відвідати російську баню і навіть скупатись після цього у природному озері. Крім того, для всіх учасників під відкритим небом працювала польова кухня, де частували борщем, пловом і чаєм.

Дипломатичні ігри проходять щорічно двічі на рік – зимові та літні. Вони проводяться Управлінням з обслуговування дипломатичного персоналу МЗС Росії. В іграх беруть участь посольства і міжнародні організації, акредитовані у РФ.