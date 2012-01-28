Українські біатлоністки взяли золото і срібло чемпіонату Європи
19:56, 28 січня 2012Спорт
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Українка Олена Підгрушна показала кращий результат у спринті на чемпіонаті Європи з біатлону, що проходить в Словаччині, повідомляють РІА Новини.
Українська спортсменка подолала дистанцію у 7,5 км за 20 хвилин 23 секунди і жодного разу не промахнулася на двох вогневих рубежах. Другою стала її співвітчизниця Валентина Семеренко, яка відстала на 29,4 секунди при двох незакритих мішенях. Вероніка Новаковська-Земняк з Польщі фінішувала третьою з відставанням у 35,3 секунди, маючи один промах.
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