Українські біатлоністки взяли золото і срібло чемпіонату Європи

Українка Олена Підгрушна показала кращий результат у спринті на чемпіонаті Європи з біатлону, що проходить в Словаччині, повідомляють РІА Новини.

Українська спортсменка подолала дистанцію у 7,5 км за 20 хвилин 23 секунди і жодного разу не промахнулася на двох вогневих рубежах. Другою стала її співвітчизниця Валентина Семеренко, яка відстала на 29,4 секунди при двох незакритих мішенях. Вероніка Новаковська-Земняк з Польщі фінішувала третьою з відставанням у 35,3 секунди, маючи один промах.