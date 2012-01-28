Брати Клички ощасливили 5 тисяч українських школярів

Реалізація проекту «Старт до успіху!», який проводить Благодійний фонд братів Кличків, дала змогу понад 5 тисячам українських школярів займатися в гідних умовах різними видами спорту.

На цьому наголосив один із засновників Фонду Володимир КЛИЧКО під час звітування про свою роботу за останні 3 роки, що відбулося у приміщенні Галереї сучасного мистецтва у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, перед громадою у такому широкому форматі Фонд звітував вперше. Крім того, до Києва спеціально прибув КЛИЧКО-молодший.

Проект «Старт до успіху!» засновники Фонду вважають одним із найбільш успішних за останні роки.

Як зазначив В.КЛИЧКО, він став можливим завдяки проведеному восени 2010 року благодійному Гала-вечору.

«Тоді нам вдалося зібрати понад 1 мільйон доларів на підтримку освітніх та спортивних проектів фонду, при чому зробили ми це публічно. Наші друзі, які взяли участь у благодійному аукціоні, ще раз довели, що доброчинність в Україні існує», – сказав спортсмен.

«Завдяки проекту «Старт до успіху!» понад 5 тисяч школярів відтепер мають змогу в гідних умовах займатися футболом, баскетболом, дзюдо, легкою атлетикою, тенісом, плаванням тощо. За рекордний термін – менше ніж за рік – були оновлені дитячі юнацько-спортивні школи у Києві, Кам’янець-Подільському, Горлівці, Сєверодонецьку, Хотині та Севастополі. На черзі – спортивна школа у Дніпродзержинську», - додав В.КЛИЧКО.

За його зізнанням, колись давно він сам починав тренуватися у таких залах – з обшарпаними стінами та старим обладнанням.

«У дітей є бажання займатися спортом навіть в таких умовах. На щастя, є небайдужі люди, які допоможуть це бажання втілити у життя. Колись так само на старті допомагали нам з братом, тепер прийшов наш час допомагати. І ми бачимо, що не треба зупинятися – треба шукати меценатів, залучати ще більше коштів на розвиток дитячого та юнацького спорту», – зазначив В.КЛИЧКО.

Торік Фонду також вдалося організувати та провести літній освітній табір «Майстерня успіху», в якому брали участь вихованці шести інтернатів Київської області. Протягом кількох тижнів під керівництвом професійних тренерів підлітки вчилися створювати телефільми – від задуму, сценарію, зйомок до монтажу й презентації.

За словами В.КЛИЧКА, це був перший досвід роботи Фонду з дітьми-сиротами: «Тому ми поставилися до цього проекту надзвичайно відповідально, адже ці діти потребують особливої уваги. Ми хотіли показати підліткам, що у таборі вони є режисерами своїх фільмів, а в реальному житті – режисерами власної долі. Ми вчили їх ставити перед собою цілі, правильно презентувати свої думки, брати відповідальність за свої вчинки, працювати у команді та досягати успіху», - додав знаменитий боксер.

Як зазначила виконавчий директор благодійної організації Ганна СТАРОСТЕНКО, витрати Фонду на ці два проекти склали 7,5 мільйонів гривень. А загальна сума надходжень благодійних коштів за останні три роки сягнула 21 млн. 207 тисяч гривень.

«Ефективність благодійних проектів виміряти грошима доволі важко, тут немає математичної формули розрахунку. Соціальний ефект потребує часу, адже ми націлені на довгострокову дію кожної програми. Наші проекти унікальні тим, що вони доступні кожному, і будь-яка людина може долучитися до них – чи зайти в спортивну школу і почати займатися, чи зробити щось корисне для громади, вийти з ініціативою змін у своєму місті чи селі», – наголосила Г.СТАРОСТЕНКО.

Під час заходу також було анонсовано наступний Благодійний гала-вечір, який відбудеться 29 березня у Києві.

«Брати Клички та їхні друзі вже готують цікаві лоти для аукціону, зібрані на якому кошти підуть на нові спортивні та освітні проекти», - повідомили у прес-службі благодійного Фонду.