Динамо розтрощило поляків у фіналі міжнародного турніру

15:22, 28 січня 2012
Спорт
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Яскравою перемогою "Динамо" над польскою "Краковією" з рахунком 7:2 завершився контрольний поєдинок на січневому підготовчому зборі в Іспанії.

Зустріч мала змагальний підтекст - це фінал міжнародного турніру Football Impact CUP 2012.

Матч відбувся у місті Марбелья, на Муніципальному стадіоні (Estadio Municipal de Marbella, Cruise Huerta de los Cristales, 29601 Marbella Center).

Стартовий склад "Динамо": Коваль, Бетао, Хачеріді, Алмейда, Данило Сілва, Гармаш, Дуду, Ярмоленко, Мехмеді, Алієв, Мілевський.

Запасні: Бойко, Рибалка, Лухтанов, Гусєв, Аруна, Нінкович, Ескобар, Шевченко, Корреа, Ідейе.

Стартовий склад "Краковії": Качмарек, Житков, Навотчінскі, Гошек, Косановіч, Барчак, Щеліга, Будзинський, Вишняков, Нтібазонкіза, ван дер Бізен.

Запасні: Држевіцкі, Гасінскі, Штраус, Больевіч, Струна, Савачовскі, Сюарт, Никель, Радомський, Стеблескі.

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