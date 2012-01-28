Динамо розтрощило поляків у фіналі міжнародного турніру

Яскравою перемогою "Динамо" над польскою "Краковією" з рахунком 7:2 завершився контрольний поєдинок на січневому підготовчому зборі в Іспанії. Зустріч мала змагальний підтекст - це фінал міжнародного турніру Football Impact CUP 2012. Матч відбувся у місті Марбелья, на Муніципальному стадіоні (Estadio Municipal de Marbella, Cruise Huerta de los Cristales, 29601 Marbella Center). Стартовий склад "Динамо": Коваль, Бетао, Хачеріді, Алмейда, Данило Сілва, Гармаш, Дуду, Ярмоленко, Мехмеді, Алієв, Мілевський. Запасні: Бойко, Рибалка, Лухтанов, Гусєв, Аруна, Нінкович, Ескобар, Шевченко, Корреа, Ідейе. Стартовий склад "Краковії": Качмарек, Житков, Навотчінскі, Гошек, Косановіч, Барчак, Щеліга, Будзинський, Вишняков, Нтібазонкіза, ван дер Бізен. Запасні: Држевіцкі, Гасінскі, Штраус, Больевіч, Струна, Савачовскі, Сюарт, Никель, Радомський, Стеблескі. ТСН проспорт

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