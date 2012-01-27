Українська молодіжка не змогла вийти у фінал Кубка Співдружності

Збірна України під керівництвом Павла Яковенка не змогла вийти у фінал Кубка Співдружності - 2012. У півфіналі українці в серії післяматчевих пенальті програли збірній Білорусі, повідомляє Террикон.

Впродовж всієї гри команда Яковенка мала перевагу над суперником, але змогла її реалізувати лише раз - на 68-ій хвилині "канонір" Андрій Богданов дальнім ударом зі штрафного вивів нашу збірну вперед. Але вже через 15 хвилин нападник Сорока після помилки нашої оборони вийшов на побачення з Березовським і переграв воротаря - 1:1.

Основний час матчу так і завершився, а в серії пенальті з нервами не зміг впоратися Андрій Богданов, який бив першим. Білоруси всі свої удари реалізували, а вирішальний забив все той же Сорока - 5:3 у підсумку.

Кубок Співдружності - 2012, 1/2 фіналу

Україна - Білорусь 1:1, 3:5 по пенальті

Голи: Богданов, 68 - Сорока, 82