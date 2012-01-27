Боржник Шахтаря повертається до клубу

Бразильський футболіст Ілсон Перейра Діас ЖУНІОР (ІЛСІНЬО) повернувся з Бразилії і підписав контракт з ФК «Шахтар»(Донецьк).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі клубу.

Згідно з повідомленням, контракт з бразильським півзахисником укладено на 3,5 роки. Фінансові подробиці контракту не розголошуються.

За словами асистента головного тренера команди Олександра СПІРІДОНА, 26 січня ІЛСІНЬО провів у Донецьку два тренування.

«Сподіватимемося, що він приїхав до нас в не гіршому, ніж коли він виїжджав від нас, стані», - сказав О.СПІРІДОН.

Довідка УНІАН. ІЛСІНЬО перейшов у ФК «Шахтар» у липні 2007 року. Його контракт з клубом був розрахований на 4 роки із зобов`язанням сторін продовжити контракт на один рік. Проте в травні 2010 року ІЛСІНЬО в односторонньому порядку розірвав контракт. Одержавши трансферний лист від ФІФА, ІЛСІНЬО почав виступати за бразильський клуб «Сан-Пауло». У зв`язку з неправомірними діями футболіста «Шахтар» подав позов до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (Швейцарія) про стягнення з футболіста компенсації, передбаченої контрактом. У вересні 2011 року суд зобов`язав ІЛСІНЬО, як особу, винну в розірванні контракту, виплатити «Шахтарю» 3,6 млн. євро плюс відсотки за час прострочення. Загальна сума виплати становить близько 4 млн. євро. На початку 2012 року ІЛСІНЬО прийняв рішення повернутися в «Шахтар».