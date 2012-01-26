Луческу повертається до лікарні

Головний тренер футбольного клубу «Шахтар» Мірчу ЛУЧЕСКУ, якого 23 січня виписали з лікарні, сьогодні має повернутися до лікарів.

Як повідомляє офіційний сайт ФК “Шахтар”, у понеділок М.ЛУЧЕСКУ залишив територію університетської клініки Бухареста, де провів більше двох тижнів після ДТП. Він вирушив додому разом із дружиною Неллі.

Про повернення до роботи, за словами М.ЛУЧЕСКУ, поки рано говорити. “Три дні я проведу вдома. Потім потрібно буде знову повернутися до лікарні - на контрольне обстеження. А далі подивимося”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, М.ЛУЧЕСКУ 6 січня потрапив в автоаварію у себе на батьківщині, у Румунії. Його було госпіталізовано до університетської клініки швидкої допомоги у Бухаресті, Там його прооперували.