Арбітр матчу Ліверпуль-Челсі усунений від суддівства

Футбольний арбітр Роб Стайлз, який минулої неділі обслуговував матч 3-го туру чемпіонату Англії між "Ліверпулем" і "Челсі", тимчасово усунений від суддівства. Про те, що Стайлз точно не працюватиме на матчах найближчого туру Прем`єр-ліги, оголосив глава англійського суддівського корпусу Кейт Хеккетт.

Підставою для такого рішення став призначений Стайлзом пенальті, завдяки якому лондонська команда звела внічию (1:1) матч з "Ліверпулем". Хавбек "аристократів" Флоран Малуда відверто зімітував падіння в штрафній суперника, і суддя купився на трюк француза. До того ж Стайлз в одному з епізодів наплутав з визначенням автора фолу і замість того, щоб показати другу жовту картку Майклу Ессьєну, нагородив "гірчичником" партнера ганця по "Челсі" Джона Террі. Якби Ессьєн був видалений, "синім" довелося б грати вдесятьох з 72-ї хвилини зустрічі.

"Відповідальність повинна мати місце, і ми маємо право вимагати, щоб судді виносили правильні рішення, - зазначив із цього приводу в інтерв`ю Sky Sports Хеккетт. - В даному випадку рішення було неправильним, і тому Роб відпочине в найближчий вікенд".

"Спочатку Стайлз щиро вважав, що в епізоді було порушення правил. Проте після того, як Роб подивився повтор моменту, що дозволяв чітко розгледіти дії футболістів із зручної позиції, його думка змінилася. Тепер він визнає, що пенальті був призначений помилково", - заявив Хеккетт.

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