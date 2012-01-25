У Донецьку відкрився міжнародний турнір з боксу

У Донецьку в спортивному комплексі «SportMax» урочисто відкрився XXVI міжнародний турнір з боксу пам'яті Героя Радянського Союзу Валерія Арсенова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив міський голова Донецька Олександр ЛУК'ЯНЧЕНКО.

За його словами, на турнір приїхали боксери з чотирьох країн - Молдови, Росії, Білорусі та України – віком до 19 років (1994-1995 р.н.).

«Наша збірна – лідер у світовому любительському боксі і здобула переконливу перемогу на останньому Чемпіонаті Світу. І в цьому турнірі також візьме участь», - сказав мер.

За його словами, змагання відвідають президент промоутерської компанії «Union Boxing Promotion» Юрій РУБАН, президент Об'єднаної Федерації боксу Донецької області Дмитро ЄЛІСЕЄВ, засновник спортивного комплексу «SportMax» Олександр ЕППЕЛЬ, державний тренер збірних команд України з боксу Юрій ШЕВЧУК.

У прес-службі Донецької міськради також зазначили, що ці змагання проводяться з 1987 року, коли виповнився рік від дня смерті в Афганістані випускника Донецького ПТУ № 23 Валерія Арсенова, чиє ім'я носить турнір.