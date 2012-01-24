Українська молодіжка дізналася суперника в 1/4 Кубка Співдружності

Молодіжна збірна України з футболу дізналася суперника у чвертьфінальному матчі на Кубку Співдружності. Як повідомляє ТСН, "синьо-жовті", які стали найкращою командою групового етапу, отримали в суперники найслабшу збірну серед восьми, які пробилися у 1/4 фіналу - це литовська "молодіжка". Матч відбудеться 25 січня. Початок - о 15:30 за київським часом. Нагадаємо, що українська "молодіжка" стала єдиною командою, яка виграла всі матчі групового турніру. А наш форвард Пилип Будківський з чотирма м'ячами є найкращим бомбардиром чемпіонату.

КУБОК СПІВДРУЖНОСТІ-2012.

1/4 фіналу

25 січня

10:30 Казахстан (U-21) - Білорусь (U-21)

13:00 Іран (U-21) - Латвія (U-21)

15:30 Україна (U-21) - Литва (U-21)

18:00 Росія (U-21) - Молдова (U-21)