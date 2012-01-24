У Харкові буде Центр допомоги голландцям

У Харкові під час проведення фінальної частини Євро-2012 працюватиме Центр консульської підтримки вболівальників із Голландії.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сьогодні в ході зустрічі з головою ОДА Михайлом ДОБКІНИМ сказав другий секретар Посольства Королівства Нідерланди в Україні Рохір ван ТОРЕН.

«Футбольна асоціація Королівства Нідерланди завжди намагається підтримувати тісний зв’язок як з місцевим організаційним комітетом, так і з дипломатичним представництвом своєї країни у приймаючій державі. Всі попередні роки участі в подібних турнірах допоможуть нам організувати роботу в Харкові на найвищому рівні. На час проведення матчів у Харкові працюватиме Центр консульської підтримки вболівальників, і якщо хтось із наших фанів заблукає або втратить свій паспорт, наше представництво завжди буде готове допомогти нашим уболівальникам», - сказав Р. ван ТОРЕН.

У свою чергу М.ДОБКІН запевнив голландського дипломата у тому, що влада Харкова робить все можливе, щоб чемпіонат Євро-2012 був проведений на найвищому рівні.

«Ми майже 5 років готувалися до цієї події, це було дуже непросто, але я абсолютно не сумніваюся, що все буде проведено на найвищому рівні, і ми зможемо покращити результати, яких домоглися країни, які проводили цей чемпіонат до нас. Ми вирішимо всі поставлені перед нами завдання, адже ми налаштовані зробити все для максимально комфортного перебування в Харкові вболівальників з Нідерландів та інших країн», - сказав М.ДОБКІН.

За його словами, для зручності вболівальників, які не зможуть потрапити на стадіон, будуть організовані фан-зони.