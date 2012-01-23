Українські олімпійці везуть додому три медалі

На І зимових Юнацьких Олімпійських іграх, що завершились в Австрії, українці завоювали три срібні медалі.

Як повідомили УНІАН у Відділі у зв’язках зі ЗМІ і громадськістю Національного олімпійського комітету України, володарями престижних нагород стали танцювальний дует фігуристів Олександри НАЗАРОВОЇ - Максима НІКІТІНА, а також Ярослава ПАНІОТА та Марії ДОЛГОПОЛОВОЇ у змаганнях змішаних команд з фігурного катання та шорт-треку відповідно.

У складі української збірної були 23 спортсмени, які змагалися у 8-ми видах спорту. Ще цілий ряд українців посів високі місця у чільній десятці найкращих юних олімпійців планети у змаганнях з біатлону, фігурного катання, санного спорту та шорт-треку.

Загалом понад в Олімпіаді взяли участь 1 тис. спортсменів з 67 країн світу.