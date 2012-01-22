У «Карпат» новий тренер

У суботу, 21 січня, почесний президент "Карпат" Петро Димінський представив нового головного тренера "Карпат". Ним став чудово відомий львівській публіці Володимир Шаран, передає ТСН. Екс-тренер "Олександрії" уклав із "зелено-білими" трирічний контракт.

Водночас російський фахівець Павло Кучеров, який виконував обов"язки головного тренера на фініші першої частини чемпіонату, працюватиме у тренерському штабі Шарана.

***Володимир Шаран. Вихованець львівського футболу. Грав за "Карпати", "Динамо", "Дніпро" і "Олександрію". Провів 1 матч за національну збірну України. Чемпіон Європи серед юнаків 1990, бронзовий призер юніорського чемпіонату світу 1991. Окрім "Олександрії" Шаран працював тренером у "Кривбас-2", кіровоградській "Зірці" і ужгородському "Закарпатті".