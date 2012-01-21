Дивом вціліла єдина в Україні база спортсменів-вітрильників

У Севастополі працівниками управління Держслужби з боротьби з економічними злочинами міського УМВС припинено дії зі знищення єдиної в Україні бази для тренування спортсменів-вітрильників, де є можливість приймати міжнародні змагання яхтсменів найвищого рівня. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у секторі зв'язків із громадськістю УМВС України у місті Севастополі. Слідчим управлінням УМВС за матеріалами управління ДСБЕЗ порушено кримінальну справу стосовно посадовців яхт-клубу, які упродовж декількох місяців, зловживаючи службовим становищем, здійснили розтрату грошових коштів, що належать спортивній базі, з метою заволодіння земельною ділянкою.

Яхт-клубом був укладений інвестиційний договір на будівництво сучасного спортивного центру вітрильного спорту, з подальшою передачею спорткомплексу у власність яхт-клубу. Обсяг перерахованих інвестором коштів становить понад 7 млн. грн. У результаті перевірки, проведеної працівниками УДСБЕЗ УМВС, встановлено, що посадовцями яхт-клубу було привласнено понад 500 тис. грн.

Крім того, встановлено, що посадовці яхт-клубу, зловживаючи довірою інвесторів і підроблюючи документи, намагалися заволодіти не лише грошима, але й земельною ділянкою площею 1,2 гектара, за допомогою укладання договору суборенди з іншими комерційними структурами.

На даний час порушено кримінальну справу за ч.5 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.