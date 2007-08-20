Результати 3-го туру англійської Прем`єр-ліги

Манчестер - Сіті МЮ 1:0

Блекберн - Арсенал 1:1

Ліверпуль - Челсі 1:1

Портсмут - Вандерерс 3:1

Фулхем - Мідлсбро 1:2

Рідинг - Евертон 1:0

Бірмінгем - Вест Хем 0:1

Віган - Сандерленд 3:0

Тоттенхем - Дербі 4:0

Ньюкасл - Астон Вілла 0:0

Після трьох турів можна підбити деякі підсумки. З абсолютними 9 очками лідирує Манчестер... але не чемпіон МЮ, а його земляки з Сіті. У Челсі – 7 після останньої нічиєї, у Евертона і Портсмута по 6. У наступних чотирьох команд – Ньюкасл, Арсенал, Блекберн, Ліверпуль – по 4 очки, але гра у запасі. Теж 4 очки, але після трьох ігор у Рідинга і новачка Ліги Сандерленда. По 3 – Тоттенхем, Фулхем, Міддлсбро, Вест Хем. Чемпіон МЮ поки що зібрав лише дві нічиї. По 1 очкові у Астон Вілли, Бірмінгема, Дербі. Болтон ще не відкрив рахунок.