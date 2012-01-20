Металіст розгромив московський Спартак

Харківський "Металіст" зіграв товариський матч з московським "Спартаком". Гра відбулася в Абу-Дабі і закінчилася з рахунком 4:1 на користь харків`ян.

У першому таймі у воротах українського голкіпера Андрія Диканя розписалися Марко Девіч і Клейтон Хав`єр. Сербський українець відзначився після прострільної передачі Тайсона, а капітан "Металіста" бездоганно виконав штрафний удар з 20-ти метрів.

На 58-й хвилині росіяни скоротили відставання. Обухов прийняв м`яч на фланзі, змістився до центру і пробив у ближній кут воріт Дішленковича. Та за вісім хвилин Сергій Валяєв, отримавши класний пас від Крістальдо, забив третій м`яч у ворота москвичів, які у другому таймі захищав Артем Ребров.

Згодом Крістальдо отримав м`яч перед штрафним майданчиком, розвернувся і хльостко пробив в дальній кут - м`яч зачепив захисника і влетів у ворота.

Наприкінці матчу російські вболівальники, яких на матчі зібралося близько 30-ти, вимагали від Валерія Карпіна прибрати команду з поля.