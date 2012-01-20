Від травми на тренуванні померла краща канадська гірськолижниця

Бьорк мала 4 перемоги на X-Games

Кращалижниця-фрістайлісткаКанадиСараБьоркпомерлавнічнап'ятницю, черездев'ять днівпісляневдалогопадіння натренуванні,передаєAssociated Pressз посиланнямнапредставникаспортсменки.



10 січня29-річнаБьоркотрималатравмиголови врезультатіневдалогоприземленняпіслявиконаннятрюкувхафпайпуПарк-Сіті(США,штатЮта).ЯкповідомивпредставникБьорк, спортсменкаотримала "незворотніпошкодженнямозкучерез браккиснюі кровіпіслязупинкисерця".



Бьоркбулаоднимз ініціаторіввключеннялижногосупер-хафпайпувпрограмуОлімпійських ігор(аналогхаф-пайпувсноуборді) тавважалася головноюнадієюКанадиназолотовдебютномустарті вцій дисциплінінаОлімпіаді-2014 вСочі.



Фрістайлісткаодинразсталачемпіонкоюсвіту, чотириразиздобувала перемогуу Всесвітніхекстремальнихіграх (X-Games)і малатитулкращоїспортсменкиекстремальнихвидівспорту 2007року за версієюамериканськогоспортивноготелеканалуESPN, зазначаєРІА "Новости".

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