20 екстремалів стрибали з мосту в Дніпро
01:45, 20 січня 2012Спорт
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Приурочили збір до Водохреща
У Запоріжжі сьогодні 20 екстремалів із Києва, Запоріжжя, Дніпропетровська і Кривого Рогу відзначили свято Водохреща стрибками із зануренням із 42-метрового моста через Дніпро.
Як передає кореспондент УНІАН, більшість роупджамперів, незважаючи на снігопад, вітер і низьку температуру, здійснювали стрибки лише у купальних костюмах або шортах.
За словами організаторів, ніхто з учасників простудитися і захворіти не боїться.
Довжина каната розрахована так, щоб той, хто стрибає, міг зануритися у Дніпро по коліно або до пояса. Відразу ж після стрибка джамперів на човні вивозили на берег – до багаття, глінтвейну і гарячого чаю.
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