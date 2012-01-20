20 екстремалів стрибали з мосту в Дніпро

У Запоріжжі сьогодні 20 екстремалів із Києва, Запоріжжя, Дніпропетровська і Кривого Рогу відзначили свято Водохреща стрибками із зануренням із 42-метрового моста через Дніпро.

Як передає кореспондент УНІАН, більшість роупджамперів, незважаючи на снігопад, вітер і низьку температуру, здійснювали стрибки лише у купальних костюмах або шортах.

За словами організаторів, ніхто з учасників простудитися і захворіти не боїться.

Довжина каната розрахована так, щоб той, хто стрибає, міг зануритися у Дніпро по коліно або до пояса. Відразу ж після стрибка джамперів на човні вивозили на берег – до багаття, глінтвейну і гарячого чаю.