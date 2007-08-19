Матерацци нарешті повідомив про те, що саме він сказав Зідану

Італійський футболіст Марко Матерацци нарешті повідомив про те, що саме він сказав у фінальному матчі Чемпіонаті світу Зінедіну Зідану. Ця фраза привела до великого скандалу. Французький футболіст, нагадаємо, ударив Матерацци головою в груди, а сказав італієць наступне: "Мені подобаються шльондри на зразок твоєї сестри". Матерацци розкрив таємницю одному з італійських тижневиків, номер якого з`явиться на прилавках у понеділок.

"Эхо Москвы"