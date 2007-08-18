Роман Абрамович не дав грошей на придбання бразильського захисника

Власник "Челсі" Роман Абрамович відмовився виділити 36 мільйонів євро на придбання захисника іспанської "Севільї" і збірної Бразилії Даніела Алвеса. Російський бізнесмен готовий придбати південноамериканця тільки за рахунок коштів, які можуть виручені від продажу голландця Арьєна Роббена мадридському "Реалові", пише англійське видання The Independent.

Генеральний менеджер "Челсі" Пітер Кеньон вже домовився був з президентом "Севільї" Хосе Марією дель Нідо щодо прибання Даніела Алвеса за зазначену суму. Проте 16 серпня на офіційному сайті іспанського клубу з`явилося повідомлення про те, що угода поки що не відбулася, оскільки "Челсі" пропонує за бразильця менше, ніж просить "Севілья".

Виявилось, що купівлю захисника заблокував Роман Абрамович, який вирішив більше не витрачати великі кошти на нових гравців в міжсезонні-2007. Російський власник клубу запропонував сплатити придбання Даніела Алвеса за рахунок продажу півзахисника Арьєна Роббена "Реалові".

Переговори про перехід голландця ведуться вже більше місяця, і головною перешкодою також є грошове питання. "Челсі" просить за Роббена 40 мільйонів євро, натомість іспанці відмовляються платити більше 30 мільйонів. Утім, вірогідність переходу Роббена до "Реалу" до кінця серпня зберігається.

Лента.ру