Помер футболіст, спортдиректор ФК ”Шахтар”, народний депутат Віктор Прокопенко

У суботу в Одесі на 63-му році життя раптово помер екс-тренер і спортивний директор футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк), народний депутат Верховної Ради України Віктор Прокопенко, повідомляє офіційний сайт клубу. Причини смерті наразі не називаються.

Віктор Прокопенко народився 24 жовтня 1944 року в Маріуполі (Донецька область). Виступав за команди "Локомотив" (Вінниця), "Чорноморець" (Одеса), "Шахтар" (Донецьк), "Локомотив" (Харків).

У чемпіонатах СРСР провів 88 матчів, забив 13 голів. Бронзовий призер чемпіонату СРСР 1974 року у складі одеського "Чорноморця".

Тренерську кар`єру почав в "Чорноморці" 1978 року. Головний тренер одеського клубу в 1978-81 і 1989-94 роках. Під його керівництвом одесити ставали володарями Кубка України в 1992 і 1994 роках, бронзовим призером чемпіонату України 1993 і 1994 роках.

Восени 1999 року очолив донецький "Шахтар", разом з яким ставав віце-чемпіоном України 2000 і 2001 років. Після свого повернення в донецьку команду як спортивний директор з "Динамо" в 2004 році виграв Кубок України.

Заслужений тренер України, заслужений тренер Росії.

У списку Партії регіонів на дострокові вибори Віктор Прокопенко стояв під номером 45.