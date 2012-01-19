УЄФА склав збірну XXI століття

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) склав символічну збірну XXI століття. Команда була сформована за підсумками 11 щорічних опитувань уболівальників, проведених у XXI столітті на офіційному сайті УЄФА. Збірна також отримала п`ять запасних гравців і головного тренера, повідомляє Лента.ру. Воротарем збірної XXI століття став іспанець Ікер Касільяс, захисниками - бразилець Даніел Алвес, італієць Алессандро Неста, англієць Джон Террі, іспанець Карлес Пуйоль, півзахисниками - португалець Кріштіану Роналду, іспанці Андрес Іньєста та Хаві, француз Зінедін Зідан, нападниками - француз Тьєррі Анрі і аргентинець Ліонель Мессі. Запасними гравцями стали італієць Джанлуїджі Буффон, бразильці Кака і Роналдіньо, англієць Стівен Джеррард і чех Павел Недвед. Місце головного тренера команди зайняв португалець Жозе Моурінью. *** 18 січня УЄФА також підвів підсумки опитування з визначення символічної збірної 2011 року.У цю команду увійшли: Воротар: Ікер Касільяс ("Реал" і збірна Іспанії) Правий захисник: Даніел Алвес ("Барселона") Центральний захисник: Жерар Піке ("Барселона" та збірна Іспанії) Центральний захисник: Тьяго Сілва ("Мілан") Лівий захисник: Марсело ("Реал") Правий півзахисник: Арьєн Роббен ("Баварія" і збірна Нідерландів) Центральний півзахисник: Хаві Ернандес ("Барселона" та збірна Іспанії) Атакуючий півзахисник: Андрес Інієста ("Барселона" та збірна Іспанії) Лівий півзахисник: Гарет Бейл ("Тоттенхем" та збірна Уельсу) Нападник: Ліонель Мессі ("Барселона") Нападник: Кріштіану Роналду ("Реал" і збірна Португалії) Тренер: Хосеп Гвардіола ("Барселона")