УЄФА склав збірну XXI століття

07:10, 19 січня 2012
Спорт
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... і традиційно - збірну року

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) склав символічну збірну XXI століття. Команда була сформована за підсумками 11 щорічних опитувань уболівальників, проведених у XXI столітті на офіційному сайті УЄФА. Збірна також отримала п`ять запасних гравців і головного тренера, повідомляє Лента.ру.

Воротарем збірної XXI століття став іспанець Ікер Касільяс, захисниками - бразилець Даніел Алвес, італієць Алессандро Неста, англієць Джон Террі, іспанець Карлес Пуйоль, півзахисниками - португалець Кріштіану Роналду, іспанці Андрес Іньєста та Хаві, француз Зінедін Зідан, нападниками - француз Тьєррі Анрі і аргентинець Ліонель Мессі.

Запасними гравцями стали італієць Джанлуїджі Буффон, бразильці Кака і Роналдіньо, англієць Стівен Джеррард і чех Павел Недвед.

Місце головного тренера команди зайняв португалець Жозе Моурінью.

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18 січня УЄФА також підвів підсумки опитування з визначення символічної збірної 2011 року.У цю команду увійшли:

Воротар: Ікер Касільяс ("Реал" і збірна Іспанії)

Правий захисник: Даніел Алвес ("Барселона")

Центральний захисник: Жерар Піке ("Барселона" та збірна Іспанії)

Центральний захисник: Тьяго Сілва ("Мілан")

Лівий захисник: Марсело ("Реал")

Правий півзахисник: Арьєн Роббен ("Баварія" і збірна Нідерландів)

Центральний півзахисник: Хаві Ернандес ("Барселона" та збірна Іспанії)

Атакуючий півзахисник: Андрес Інієста ("Барселона" та збірна Іспанії)

Лівий півзахисник: Гарет Бейл ("Тоттенхем" та збірна Уельсу)

Нападник: Ліонель Мессі ("Барселона")

Нападник: Кріштіану Роналду ("Реал" і збірна Португалії)

Тренер: Хосеп Гвардіола ("Барселона")

 

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