УЄФА забронював для польської влади 2 тисячі квитків на Євро-2012

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) виділив представникам польської влади, задіяним у підготовці до проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу, 2 тисячі квитків, які вони зможуть купити у Міністерстві спорту та туризму Польщі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства у відповідь на запит агентства.

"Згідно з практикою попередніх чемпіонатів (EURO-2004, EURO-2008), УЄФА запропонувала державам-організатором фіналу чемпіонату Європи з футболу пул квитків з правом першовикупу для державних органів, що були задіяні до підготовки заходу", - зазначили у міністерстві.

Представникам польської влади зарезервовано 300 квитків на матч, яким відкриватиметься Євро-2012 у Варшаві, по 250 квитків на матч за участі національної збірної Польщі та по 100 квитків на ще 12 матчів, що відбудуться на польських стадіонах, в тому числі, на четверть-фінальні та півфінальний матчі.

У прес-службі зазначили, що Міністерство спорту викупило в УЄФА квитки для польських чиновників, які коштуватимуть від 120 до 270 євро.

У міністерстві повідомили, що алгоритм розподілу квитків між різними державними структурами затвердив попередній міністр спорту Адам ГЄРШ спільно з державною компанією PL2012, зауваживши, що кожна з установ заплатить Мінспорту за виділені їм квитки.

"Квитки між працівниками будуть розподілені за правилами кожної з установ, найчастіше через лотерею, між особами, котрі брали участь у підготовці чемпіонату та хочуть купити квитки", - зауважили у прес-службі.

За даними міністерства, найбільше квитків зарезервовано для партії влади "Громадянська платформа" (РО) - більше ста та для міністерств, задіяних до підготовки Євро-2012: спорту, транспорту, внутрішніх та закордонних справ - по 80 квитків.

Канцелярія Президента та глави уряду отримають по близько 50 квитків, а найбільша опозиційна партія "Право і справедливість" (PiS) - майже 70.

Інші держструктури та політичні партії зможуть купити від 10 до 50 квитків.

Як повідомляв УНІАН, УЄФА навесні минулого року через лотерею вже розподілила близько 600 тисяч квитків із усіх 1,4 млн. квитків на Євро-2012, матчі якого на початку літа цього року вперше в історії відбудуться в Україні та Польщі.

Ще 450 тисяч квитків розподілять між уболівальниками та VIP-особами національні федерації футболу 16 країн, команди яких братимуть участь в єврочемпіонаті.

УЄФА заявляє, що 85% усіх квитків на Євро 2012, що коштуватимуть від 30 до 600 євро, будуть продані через офіційні веб-сайти.