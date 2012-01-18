Українські фігуристи завоювали срібло на Юнацькій Олімпіаді в Австрії

Український дует Олександра НАЗАРОВА – Максим НІКІТІН вибороли срібну медаль на І зимових Юнацьких Олімпійських ігор в австрійському місті Інсбрук.

Як повідомляє Національний олімпійський комітет України, змагання з фігурного катання серед танцювальних дуетів в Інсбруку відбулись учора.

Нагорода О.НАЗАРОВОЇ та М.НІКІТІНА стала першою медаллю, яку завоювали українці на олімпіаді.

За сумою двох прокатів дует набрав 131.68 бала, пропустивши вперед лише росіян Анну ЯНОВСКУЮ – Сергія МОЗГОВА (146.96).