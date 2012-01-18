Українські фігуристи завоювали срібло на Юнацькій Олімпіаді в Австрії
09:28, 18 січня 2012Спорт
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Уперед пропустили росіян
Український дует Олександра НАЗАРОВА – Максим НІКІТІН вибороли срібну медаль на І зимових Юнацьких Олімпійських ігор в австрійському місті Інсбрук.
Як повідомляє Національний олімпійський комітет України, змагання з фігурного катання серед танцювальних дуетів в Інсбруку відбулись учора.
Нагорода О.НАЗАРОВОЇ та М.НІКІТІНА стала першою медаллю, яку завоювали українці на олімпіаді.
За сумою двох прокатів дует набрав 131.68 бала, пропустивши вперед лише росіян Анну ЯНОВСКУЮ – Сергія МОЗГОВА (146.96).
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