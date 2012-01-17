Українці встановили новий світовий рекорд зі стрільби з лука

У Черкасах завершився Чемпіонат України зі стрільби з лука в приміщеннях. У змаганнях взяли участь близько 200 спортсменів-лучників з десяти областей України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, чоловіча команда Львівської області у складі Маркіяна ІВАШКА, Євгена МАРЧЕНКА і Ярослава МОКРИНСЬКОГО встановила новий рекорд України, Європи та світу зі стрільби з лука в приміщеннях з результатом 239 очок з 240 можливих. У жіночому турнірі Лідія СІЧЕНІКОВА встановила рекорд Європи серед юніорів з результатом 584 бали (з 600 можливих), пізніше цей результат повторила Поліна РАДІОНОВА.

Змагання проходили в особистих та в командних турнірах, окремо між чоловіками і жінками, а також у двох вікових категоріях. Спочатку лучники стріляли у відбірковому колі. За кращими результатами визначилися 32 учасники, які згодом продовжили боротьбу у фінальному раунді.

На змагання завітав головний тренер збірної України зі стрільби із лука Віктор СИДОРУК, який високо оцінив рівень проведення та організації чемпіонату. Він та президент Федерації України зі стрільби з лука Нестор ШУФРИЧ нагородили переможців та призерів турніру.

Черкаси традиційно приймають два чемпіонати зі стрільби з лука: зимовий і літній.