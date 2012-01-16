«Динамівці» на два тижні полетіли до Іспанії

У понеділок рано вранці динамівці вилетіли до Іспанії, на перший тренувальний збір у рамках підготовки до другої частини сезону. Позаду чотири дні тренувань у морозному Києві, попереду команду чекають два тижні напруженої роботи на зелених полях Марбельї. За повідомленням прес-служби клубу, на збір Юрій Сьомін узяв тридцять футболістів:

Воротарі: Шовковський, Коваль, Бойко.

Захисники: Михалик, Алмейда, Хачеріді, Даніло Силва, Юссуф, Бетао, Попов, Лухтанов.

Півзахисники: Вукоєвич, Алієв, Гармаш, Аруна, Бертольйо, Гусєв, Дуду, Корреа, Нінкович, Рибалка, Макаренко, Буяльський.

Нападники: Шевченко, Мілевський, Ідейе, Ярмоленко, Мехмеді, Кравець, Ескобар.

Відзначимо, вперше на збір з першою командою поїхали захисник В’ячеслав Лухтанов, півзахисники Віталій Буяльський і Євген Макаренко. Минулого року вони виступали за «Динамо-2» і молодіжний склад. Також у списку - Адмір Мехмеді, який недавно уклав контракт із клубом. За індивідуальною програмою роботу почнуть Тарас Михалик і Горан Попов, які відновлюються після травми. Якщо дозволить самопочуття, до занять у загальній групі вони зможуть приєднатися в другій частині збору.

В Іспанії «Динамо» проведе три контрольні матчі. Всі вони пройдуть в рамках турніру Football Impact CUP 2012. Першим суперником підопічних Юрія Сьоміна виступить швейцарський «Янг Бойз», цей матч відбудеться 22-го січня. Другий і третій матчі заплановано на 25 і 28 число. Серед можливих опонентів – «Екранас» (Литва), «Стремсгодсет» (Норвегія), «Відеотон» (Угорщина), «Локомотив» (Пловдів, Болгарія), «Краковія» (Польща) і «Динамо» (Тбілісі, Грузія).