Волинь досі не розрахувалася з Кварцяним

З Віталієм Кварцяним все ще не розрахувалися після його звільнення з "Волині", котрій він віддав майже три десятиліття життя.

Про це та про причини свого мовчання в пресі імпульсивний тренер розповів "Українському футболу".

"Я вибачаюся, але, щиро кажучи, не хочу зараз давати жодних інтерв’ю чи коментарів. Я вже залишив команду, правильніше буде, якщо даватимуть оцінку виступу "Волині" ті люди, які працюють в клубі", - почав він.

"Зараз я завершую організаційні питання і чекаю, коли клуб розрахується зі мною за контрактом, адже мені внаслідок розірвання угоди все-таки мають сплатити певні кошти. Коли це все завершиться, можливо, я даватиму якісь коментарі або інтерв’ю", - натякнув він.

"Хочете звернутися по коментар до мого помічника Вадима Лазоренка? Навряд чи він вам щось розповість. Вадим Миколайович теж не працюватиме у "Волині". Тема неприємна, дозвольте завершити розмову", - обірвав тренер.

Втім, він все ж додав, що на 34-му році цієї роботи професію вже не змінюють і він, звичайно, хоче працювати за фахом, от тільки підлікується, трішки відпочине та проаналізує своє футбольне життя, а вже десь після 20-х чисел зможе відповісти на всі запитання.

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