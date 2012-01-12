Ахметов каже, що Містер повернеться через місяць
«У нього багато енергії, багато емоцій»
Головний тренер футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) Мірча ЛУЧЕСКУ повернеться до команди максимум через місяць.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Шахтаря» з посиланням на президента клубу Ріната АХМЕТОВА.
Згідно з повідомленням, увечері 11 січня Р.АХМЕТОВ побував на тренуванні команди на базі «Кірша». Під час спілкування з гравцями він розповів про стан М.ЛУЧЕСКУ.
«Лікарі говорять, що на відновлення необхідно місяця півтора. Але, знаючи Містера, мені здається, що через місяць він буде в строю», - сказав Р.АХМЕТОВ.
При цьому він додав, що ускладнень у М.ЛУЧЕСКУ немає, більш того, «він вже зараз намагається тренувати прямо з лікарняної палати».
«У нього багато енергії, багато емоцій, так що, я думаю, все буде добре», - відзначив президент «Шахтаря».
Р.АХМЕТОВ підкреслив, що за відсутності головного тренера команда має «сконцентруватися, згрупуватися і всім показати, що ми – «Шахтар».
Він поставив завдання перед командою виграти чемпіонат і Кубок України, щоб восени 2012 року грати у Лізі чемпіонів УЕФА.
У відповідь капітан команди Даріо СРНА і віце-капітан ФЕРНАНДІНЬО запевнили президента клубу, що жодних проблем не буде, що футболісти «Шахтаря» - професіонали, і вони зроблять все, щоб гідно підготуватися до ігор цього року.
Як повідомляв УНІАН, М.ЛУЧЕСКУ 6 січня потрапив в автомобільну аварію у себе на батьківщині, в Румунії. М.ЛУЧЕСКУ було госпіталізовано з травмами до університетської клініки швидкої допомоги в Бухаресті, де йому зробили операцію.