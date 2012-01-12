Ахметов каже, що Містер повернеться через місяць

Головний тренер футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) Мірча ЛУЧЕСКУ повернеться до команди максимум через місяць.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Шахтаря» з посиланням на президента клубу Ріната АХМЕТОВА.

Згідно з повідомленням, увечері 11 січня Р.АХМЕТОВ побував на тренуванні команди на базі «Кірша». Під час спілкування з гравцями він розповів про стан М.ЛУЧЕСКУ.

«Лікарі говорять, що на відновлення необхідно місяця півтора. Але, знаючи Містера, мені здається, що через місяць він буде в строю», - сказав Р.АХМЕТОВ.

При цьому він додав, що ускладнень у М.ЛУЧЕСКУ немає, більш того, «він вже зараз намагається тренувати прямо з лікарняної палати».

«У нього багато енергії, багато емоцій, так що, я думаю, все буде добре», - відзначив президент «Шахтаря».

Р.АХМЕТОВ підкреслив, що за відсутності головного тренера команда має «сконцентруватися, згрупуватися і всім показати, що ми – «Шахтар».

Він поставив завдання перед командою виграти чемпіонат і Кубок України, щоб восени 2012 року грати у Лізі чемпіонів УЕФА.

У відповідь капітан команди Даріо СРНА і віце-капітан ФЕРНАНДІНЬО запевнили президента клубу, що жодних проблем не буде, що футболісти «Шахтаря» - професіонали, і вони зроблять все, щоб гідно підготуватися до ігор цього року.

Як повідомляв УНІАН, М.ЛУЧЕСКУ 6 січня потрапив в автомобільну аварію у себе на батьківщині, в Румунії. М.ЛУЧЕСКУ було госпіталізовано з травмами до університетської клініки швидкої допомоги в Бухаресті, де йому зробили операцію.