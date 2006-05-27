Що «Челсі» запропонував «Мілану» за Шевченка

...і що хоче "Мілан"

Головний тренер англійського клубу “Челсі” португалець Жозе МОУРІНЬО запропонував італійському “Мілану” 35 мільйонів фунтів стерлінгів за українського футболіста Андрія ШЕВЧЕНКА, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы». Як передають британські ЗМІ, окрім грошей “Мілан”, хоче одержати від "команди Абрамовича" ще й французького захисника Уїльяма ГАЛЛАСА. Але з ним, неначебто не хоче розлучатися Ж.МОУРІНЬО.

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