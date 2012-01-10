Кличко мріє битися в Україні

Віталій Кличко все ще сподівається провести один із своїх боїв в Україні.

Про це заявив сам український чемпіон світу у суперважкій вазі на прес-конференції перед боєм з Дереком Чісорою у Лондоні, повідомляє Чемпіон із посиланням на Reuters.

"Це одна із моїх найзаповітніших мрій - битися у моїй рідній країні, у Києві. Подивимося. Одного дня мрія стане реальністю", - сказав він.

"Я більш ніж упевнений, що мій бій зібрав би повний стадіон в Україні", - додав Кличко-старший.

Нагадаємо, бій Віталія з британцем відбудеться 18 лютого у Мюнхені.