Кличко мріє битися в Україні
19:14, 10 січня 2012Спорт
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Упевнений: бій зібрав би стадіон
Віталій Кличко все ще сподівається провести один із своїх боїв в Україні.
Про це заявив сам український чемпіон світу у суперважкій вазі на прес-конференції перед боєм з Дереком Чісорою у Лондоні, повідомляє Чемпіон із посиланням на Reuters.
"Це одна із моїх найзаповітніших мрій - битися у моїй рідній країні, у Києві. Подивимося. Одного дня мрія стане реальністю", - сказав він.
"Я більш ніж упевнений, що мій бій зібрав би повний стадіон в Україні", - додав Кличко-старший.
Нагадаємо, бій Віталія з британцем відбудеться 18 лютого у Мюнхені.
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