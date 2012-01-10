У «Шахтарі» розповіли, коли чекають повернення Луческу

Головний тренер футбольного клубу «Шахтар» Мірча ЛУЧЕСКУ, який наприкінці минулого тижня потрапив у ДТП в Румунії, вже в лютому повернеться в команду.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Шахтаря» з посиланням на помічника тренера Олександра СПИРИДОНА.

За його словами, М.ЛУЧЕСКУ може повернутися в команду вже в середині або на кінець іспанського збору (з 27 січня по 7 лютого - УНІАН).

«Нехай не на полі зі свистком на грудях, а на лавці. Вже сама його присутність на тренуванні дуже важлива для гравців», - відзначив О.СПИРИДОН.

За словами помічника, під час зустрічі М.ЛУЧЕСКУ висловив упевненість, що підготовка «Шахтаря» до другої половини сезону складеться нормально.

«Ми працюємо разом з ЛУЧЕСКУ вже восьмий рік, загалом, програма не міняється. Сподіваюся, навіть упевнений, що футболісти поставляться до роботи серйозно, будуть максимально зосереджені і відповідальні», - сказав О.СПИРИДОН.

На його думку, «це той випадок, коли нещастя має згуртовувати команду». «Отже дарма нас «ховають» на деяких українських сайтах. За чемпіонство і Кубок країни «Шахтар» побореться, можливо, з подвійним завзяттям», - запевнив помічник М.ЛУЧЕСКУ.

Як повідомляв УНІАН, М.ЛУЧЕСКУ 6 січня потрапив в автомобільну аварію у себе на батьківщині, в Румунії. М.ЛУЧЕСКУ було госпіталізовано з травмами в університетську клініку швидкої допомоги в Бухаресті, де його прооперували.