Ахметов тренуватиме «Шахтар» замість Луческу

Президент ФК "Шахтар" Рінат АХМЕТОВ до одужання головного тренера команди Мірчі ЛУЧЕСКУ тренуватиме футболістів «Шахтаря».

Як повідомляє прес-служба ФК "Шахтар", про це Р.АХМЕТОВ сказав журналістам у Бухаресті.

"Мірча залишається головним тренером клубу, у нього є хороші помічники, які знають, що робити і як правильно підготувати команду. Думаю, буде хороша реакція гравців, вони захочуть допомогти Містеру... А поки Містер тут одужуватиме, я буду головним тренером", - сказав Р.АХМЕТОВ.

Також Р.АХМЕТОВ висловив сподівання, що на відновлення М.ЛУЧЕСКУ піде близько місяця.

«Я думаю, що тутешні лікарі зроблять усе, щоб він швидше опинився в Україні. Можливо, на відновлення піде чотири з гаком тижні», - сказав президент ФК "Шахтар".

Як повідомляв УНІАН, М.ЛУЧЕСКУ 6 січня потрапив в автомобільну аварію у себе на батьківщині, в Бухаресті. Його було госпіталізовано з травмами до університетської клініки швидкої допомоги столиці Румунії, де в одній із клінік його прооперували.

8 січня Р.АХМЕТОВ відвідав М.ЛУЧЕСКУ в клініці.