Тренеру «Шахтаря» знадобилася операція

Тренеру футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) Мірчі ЛУЧЕСКУ роблять операцію в одній із клінік Бухареста.

Як повідомляє прес-служба ФК «Шахтар», румунські лікарі роблять усе можливе, щоб зупинити скупчення рідини у плевральній порожнині.

Сьогодні М.ЛУЧЕСКУ відвідав президент «Шахтаря» Рінат АХМЕТОВ. Він зустрівся з М.ЛУЧЕСКУ перед операцією, поспілкувався з лікарями і вилетів до Донецька.

Як повідомляв УНІАН, М.ЛУЧЕСКУ 6 січня потрапив в автомобільну аварію у себе на батьківщині, у Бухаресті. Його було госпіталізовано з травмами до університетської клініки швидкої допомоги столиці Румунії.