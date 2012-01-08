Журналісти взяли в облогу лікарню, де лежить Луческу

Стан здоров'я головного тренера футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) Мірчи ЛУЧЕСКУ стабілізувався.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Шахтаря» з посиланням на клубного лікаря Артура ГЛУЩЕНКА, який прибув у лікарню до М.ЛУЧЕСКУ в Бухаресті.

За словами лікаря, місцеві доктори провели стосовно М.ЛУЧЕСКУ всі необхідні дії та процедури. «Ми обговорили із завідувачкою відділення всі питання, що цікавили нас, і залишилися задоволені діями наших колег», - сказав А.ГЛУЩЕНКО.

Він уточнив, що «з приводу плевральної порожнини, ймовірно, тема закрита». «Прийняте рішення про установлення катетера, щоб вивести кров, що зібралася. Оперативне втручання в цьому випадку, швидше за все, не знадобиться. Щодо ребер, то рішення буде прийняте найближчими днями. Необхідно простежити, як розвиватиметься ситуація», - сказав А.ГЛУЩЕНКО.

Він також повідомив, що М.ЛУЧЕСКУ приймає знеболюючі засоби і весь час після аварії перебуває в свідомості. «Ми поспілкувалися. Правда, він відразу пішов від теми свого здоров'я і став говорити про футбол. Місцеві лікарі делікатно запропонували нам не стомлювати пацієнта довгими розмовами», - розповів А.ГЛУЩЕНКО.

За його словами, лікарню, в якій перебуває М.ЛУЧЕСКУ, взяли в облогу журналісти. «Охорона виставлена на вході й на поверхах, нікого всередину не пропускають», - сказав лікар.

Він також не зміг уточнити, як довго пробуде в Бухаресті. «Поки що не можу сказати. Це залежить від того, як головний тренер почуватиметься. Власне, стільки, скільки потрібно», - наголосив А.ГЛУЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, М.ЛУЧЕСКУ 6 січня потрапив в автомобільну аварію у себе на батьківщині, в Бухаресті. Його було госпіталізовано з травмами до університетської клініки швидкої допомоги столиці Румунії.