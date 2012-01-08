Перед Євро-2012 збірна Блохіна проведе збори в Туреччині й Австрії

Напередодні старту Євро-2012 національна збірна України проведе два тренувальних зарубіжних збори. Про це в інтерв’ю офіційному сайту УЄФА розповів головний тренер «синьо-жовтих» Олег Блохін. За його словами, по завершенні чергового розіграшу української першості футболісти збірної отримають відпочинок.

«Після завершення сезону в українській Прем’єр-Лізі всі футболісти отримають тиждень відпочинку. Потім у нас будуть тренувальні збори в Туреччині та Австрії. До Києва ми повернемося якраз перед стартом фінальної частини чемпіонату», – повідомив Олег Блохін.

Водночас, як повідомляє Інформаційний центр «Україна-2012», наразі відомо про три спаринги українців в ході їх підготовки до головного старту року: 29 лютого «синьо-жовті» зіграють з Ізраїлем, а 1 та 5 червня – відповідно з Австрією та Естонією.

Свій перший поєдинок на Євро-2012 збірна України проведе 11 червня в Києві на НСК «Олімпійський» проти команди Швеції.