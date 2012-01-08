«Волинь» очолить Дем'яненко?

Анатолій Дем'яненко розірвав угоду з узбецьким "Насафом" і найближчим часом очолить "Волинь".

Про це в інтерв'ю клубній прес-службі команді з Карші розповів сам український фахівець.

"Умови у клубі "Насаф" були дуже хорошими. Тому мені нелегко було піти. Але кожному фахівцю хотілося б бути поруч із сім'єю. Чесно кажучи, мама моя хвора, і це мене турбувало. Керівництво клубу про це навіть знає", - сказав тренер.

"Під час моєї діяльності в Узбекистані мені кілька разів доводилося з'їздити до Києва. Перш за все, з цієї причини я і погодився переглянути пропозиції українського футбольного клубу "Волинь", - додав він.

За словами Дем'яненка, старший тренер Віктор Мороз буде працювати разом з ним у "Волині".

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