Чемпіонат Європи в Тернополі визнаний найкращим

Чемпіонат Європи, що проходив у Тернополі 26-28 серпня, визнано кращим спортивним заходом з водно-моторного спорту 2011 року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, про це міського голову Тернополя Сергія НАДАЛА повідомив листом президент Національної федерації водно-моторного спорту України Віктор ШЕМЧУК.

За даними В.ШЕМЧУКА, найкращий захід визначали комісіонери Міжнародного водно-моторного союзу (UIM), фахівці Національної федерації водно-моторного спорту України, представники міжнародних та національних засобів масової інформації, спортсмени, учасники змагань та вболівальники.

У листі В.ШЕМЧУК також висловив вдячність керівництву міста за допомогу й сприяння в організації змагань та висловив сподівання, що такі змагання на Тернопільському ставі стануть традиційними.

«Маю надію, що ми спільно виборемо право від Міжнародного водно-моторного союзу (UIM) і поновимо традицію проведення на Тернопільському ставі змагань Світової першості із перегонів на воді», – йдеться у листі.

Як повідомляв УНІАН, 26-28 серпня у Тернополі відбувся чемпіонат Європи з водно-моторного спорту. Участь у змаганнях взяв 61 учасник із восьми країн світу. На чемпіонат прибули й 16 ветеранів, які у 1987 році в Тернополі брали участь у водно-моторному Чемпіонаті світу.

Трасу на Тернопільському ставі Міжнародною федерацією водно-моторного спорту сертифіковано на 5 років.