"Динамо" купило молодого нападника

Перший трансфер у 2012 році

"Динамо" зробилоперший трансферу 2012році:контрактзклубомстрокомна 4,5року уклав20-річнийнападникАдмірМехмеді,повідомляєгазета"Сегодня".Уп'ятницюМехмедіпройшовуКиєвіпоглибленемедобстеження, післячого підписавконтракт.До КиєваАдмірповернеться12 січня,приступившидо підготовкидо сезонувскладі свогоновогоклубу.



До переходувКиївМехмедівиступавзашвейцарський "Цюріх" всезонах2008/09 -2011/12.У чемпіонатіШвейцаріїпровів 80матчів,забив 19м'ячів.Уєврокубкахпровів 10матчів, забив3 м'ячі



ГравецьнаціональноїзбірноїШвейцарії (провів сімматчів).У складімолодіжноїзбірноїШвейцаріївиступаву фінальномутурнірімолодіжногоЄвро-2011 (збірназайняладруге місце).

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