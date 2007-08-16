Результати Третього відбіркового раунду Ліги УЕФА
07:59, 16 серпня 2007Спорт
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Багато вирішать матчі у відповідь
Відбулися всі перші матчі Третього відбіркового раунду Ліги УЕФА.
Лаціо - Динамо (Бухарест) - 1:1
Рейнджерс - Црвена Звезда - 1:0
Бенфіка - Копенгаген - 2:1
Валенсія – Ельфборг - 3:0
Севілья - АЕК - 2:0
Тулуза - Ліверпуль 0:1
Сараєво - Динамо (Київ) 0:1
Фенербахче - Андерлехт 1:0
Спарта - Арсенал 0:2
Цюріх - Бешикташ 1:1
БАТЕ - Стяуа 2:2
Тампере Юнайтед - Русенборг 0:3
Спартак (Москва) - Селтік 1:1
Вердер - Динамо (Загреб) 2:1
Зальцбург - Шахтар 1:0
Аякс - Славія 0:1.
Ігри у відповідь призначені на 28 і 29 серпня. З огляду на те, що в чотирьох зустрічах першого кола зафіксовані в нічиї, в шістьох - рахунок 1:0, вони для багатьох команд можуть стати вирішальними.
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