Результати Третього відбіркового раунду Ліги УЕФА

Відбулися всі перші матчі Третього відбіркового раунду Ліги УЕФА.

Лаціо - Динамо (Бухарест) - 1:1

Рейнджерс - Црвена Звезда - 1:0

Бенфіка - Копенгаген - 2:1

Валенсія – Ельфборг - 3:0

Севілья - АЕК - 2:0

Тулуза - Ліверпуль 0:1

Сараєво - Динамо (Київ) 0:1

Фенербахче - Андерлехт 1:0

Спарта - Арсенал 0:2

Цюріх - Бешикташ 1:1

БАТЕ - Стяуа 2:2

Тампере Юнайтед - Русенборг 0:3

Спартак (Москва) - Селтік 1:1

Вердер - Динамо (Загреб) 2:1

Зальцбург - Шахтар 1:0

Аякс - Славія 0:1.

Ігри у відповідь призначені на 28 і 29 серпня. З огляду на те, що в чотирьох зустрічах першого кола зафіксовані в нічиї, в шістьох - рахунок 1:0, вони для багатьох команд можуть стати вирішальними.