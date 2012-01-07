"Шахтар" шокований травмами Луческу

Капітанфутбольногоклубу "Шахтар" ДаріоСрнаприголомшенийзвісткоюпро те, що головнийтренерМірчаЛуческупотрапив уДТП.



"ЯщойнодзвонивКарло (Ніколіні, тренер "Шахтаря" з фізпідготовки).Він контролюєситуацію, контактуєз лікарями, підтримуєЛуческута йогосім'ю.Явраженийтим,щотрапилося зМістером, - ісутопо-людськи цестрашно, ідлякомандисерйознийудар.Хлопці вжевкурсі.Вонитежвшоці ", -сказавСрна, словаякого наводитьофіційнийсайт "Шахтаря".



"Мипереживаємозатренера.Алеязнаю,щовінсильна людина.І вірюв те,що Містервпорається.Важливо,щобвцідні він нехвилювався, нетурбувавсяні про що -ні пронас,ні профутбольнихсправах.Заразголовне- його здоров'я.Явірю,що все будедобре ", -додавкапітан.

Як повідомляв УНІАН, М.ЛУЧЕСКУ було доставлено до лікарні одразу після того, як 6 січня у Бухаресті він потрапив в автомобільну аварію. У нього зламано сім ребер з лівого боку грудної клітки. Окремі ребра зламані в кількох місцях. Забито легеню. Наявна кров у плевральній порожнині.

У прес-службі відзначили, що зараз румунські лікарі ще не прийняли остаточне рішення щодо лікування М.ЛУЧЕСКУ. Вивчається можливість оперативного втручання. Лікарі мають визначитися, чи необхідна операція і закріплення зламаних ребер відповідними медичними пристроями.

«У будь-якому разі, як мінімум, на цьому етапі лікування проходитиме у Бухаресті. Характер травми не припускає транспортування, - наголошується в повідомленні.