У Луческу - 7 зламаних ребер

На повне відновлення здоров`я головного тренера ФК «Шахтар» (Донецьк) Мірчи ЛУЧЕСКУ, за найбільш приблизними розрахунками, може піти до 6 тижнів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі донецького клубу.

Згідно з повідомленням, М.ЛУЧЕСКУ було доставлено до лікарні одразу після того, як 6 січня у Бухаресті він потрапив в автомобільну аварію.

«У нього зламано 7 ребер з лівого боку грудної клітки. Причому окремі ребра зламані в кількох місцях. Забито легеню. Наявна кров у плевральній порожнині», - зазначається у повідомленні.

У прес-службі відзначили, що зараз румунські лікарі ще не прийняли остаточне рішення щодо лікування М.ЛУЧЕСКУ.

«Вивчається можливість оперативного втручання. Лікарі мають визначитися, чи необхідна операція і закріплення зламаних ребер відповідними медичними пристроями», - йдеться у повідомленні.

Лікарі також спостерігають за плевральною порожниною постраждалого, і якщо кількість крові збільшуватиметься, то не виключено встановлення дренажу або, знову ж таки, оперативне втручання.

«У будь-якому разі, як мінімум, на цьому етапі лікування проходитиме у Бухаресті. Характер травми не припускає транспортування тренера «Шахтаря» в якісь інші місця, - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, М.ЛУЧЕСКУ 6 січня потрапив в автомобільну аварію у себе на батьківщині у м. Бухарест. Його було госпіталізовано з травмами до університетської клініки швидкої допомоги Бухареста.