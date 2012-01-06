Луческу потрапив у ДТП - його госпіталізували

Наставник чинних чемпіонів України, головний тренер донецького "​​Шахтаря" Мірча Луческу 6 січня потрапив в автомобільну аварію у себе на батьківщині в Бухаресті. У румунського фахівця травма грудної клітки і, можливо, пошкодження черевної порожнини. Луческу госпіталізований в університетську клініку швидкої допомоги Бухареста, пише adevarul.ro

Повідомляється, що автомобіль Луческу зіткнувся з "Кіа Сорренто" на бульварі Васіла Міле. Разом з Луческу постраждав ще один чоловік, який знаходився разом з ним у салоні авто.

За словами свідка, який намагався надати першу допомогу, Мірча Луческу був наляканий і скаржився на болі у грудях: "Я пішов, щоб допомогти йому. Здавалося, що він злякався і сказав мені, що у нього болить у грудях".

Повідомляється, що автомобіль "Кіа" зіткнувся з трамваєм, після чого його відкинуло в машину з Луческу.

Newsru.ua