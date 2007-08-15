Динамо і Шахтар закінчили свої сьогоднішні матчі в Лізі УЕФА
23:20, 15 серпня 2007Спорт
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Рахунок один, результат різний
Динамо (Київ) і Шахтар (Донецьк) закінчили свої сьогоднішні матчі в Третьому відбірковому раунді Ліги УЕФА.
Кияни в матчі проти боснійського Сараєва на його полі виграли 1:0 (Шацьких 12).
Шахтар теж грав на полі суперника і теж закінчив зустріч з "футбольним рахунком", але перемогу святкує його суперник - австрійський Зальцбург (Циклер 10, пенальті).
Матчі У відповідь відбудуться 29 серпня.
Решта ігор Третього відбіркового раунду, що вже закінчилися на цю хвилину:
Тулуза - Ліверпуль 0:1
Фенербахче - Андерлехт 1:0
Цюріх - Бешикташ 1:1
БАТЕ - Стяуа 2:2
Тампере Юнайтед - Русенборг 0:3
Спартак (Москва) - Селтік 1:1
Аякс - Славія 0:1
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