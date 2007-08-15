Динамо і Шахтар закінчили свої сьогоднішні матчі в Лізі УЕФА

Динамо (Київ) і Шахтар (Донецьк) закінчили свої сьогоднішні матчі в Третьому відбірковому раунді Ліги УЕФА.

Кияни в матчі проти боснійського Сараєва на його полі виграли 1:0 (Шацьких 12).

Шахтар теж грав на полі суперника і теж закінчив зустріч з "футбольним рахунком", але перемогу святкує його суперник - австрійський Зальцбург (Циклер 10, пенальті).

Матчі У відповідь відбудуться 29 серпня.

Решта ігор Третього відбіркового раунду, що вже закінчилися на цю хвилину:

Тулуза - Ліверпуль 0:1

Фенербахче - Андерлехт 1:0

Цюріх - Бешикташ 1:1

БАТЕ - Стяуа 2:2

Тампере Юнайтед - Русенборг 0:3

Спартак (Москва) - Селтік 1:1

Аякс - Славія 0:1