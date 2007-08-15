Відкрився Міжнародний турнір з боксу серед юніорів на призи Володимира Кличка

Сьогодні у Бердичеві розпочався ІХ Міжнародний турнір з боксу серед юніорів на призи чемпіона ХХVI Олімпійських ігор Володимира КЛИЧКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської обласної державної адміністрації.

Участь у змаганнях, що триватимуть до 19 серпня, візьмуть кращі молоді боксери України, Росії, Азербайджану, Казахстану, Туреччини, Польщі, Литви, Білорусі та інших держав.

Захід організовано Бердичівською міською радою при підтримці Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту, Житомирської облдержадміністрації, Федерації боксу України, обласної та Бердичівської міської федерації боксу.

Планується, що у нагородженні переможців турніру братиме участь чемпіон Олімпійських Ігор Володимир КЛИЧКО.