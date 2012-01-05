Шевченко увійшов до топ-15 найуспішніших футболістів планети

Форвард київського "Динамо" і збірної України Андрій Шевченко потрапив до топ-15 найуспішніших голеадорів серед діючих футболістів за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS).

До рейтингу увійшли ті гравці, які забили у національних чемпіонатах більше 200 голів. Шевченко ж забив 217 м`ячів, які він провів у 440 матчах чемпіонатів України, Італії та Англії, виступаючи за київське "Динамо", італійський "Мілан" та лондонський "Челсі".

А найкращим голеодором став нападник сінгапурського "Тампінс Роверс" Александар Дуріч, в активі якого 336 м`ячів у 459 матчах чемпіонату Сингапуру. Друге місце у естонського голеадора Максима Грузнова з "Транс Нарви", а на третій сходинці опинився легендарний бразильський форвард Рівалдо, який забивав у чемпіонатах багатьох країн.

У порівнянні з попереднім рейтингом найкращих голеадорів Шева піднявся на три сходинки завдяки тому, що троє бомбардирів завершили кар`єру футболіста. Це північноірландець Гленн Фергюсон (324 голи в 660 матчах), валлієць Марк Ллойд-Вілльямс (320 голів у 471 матчі) та аргентинець Мартін Палермо (245 голів у 489 матчах).

Найуспішніші голеадори національних чемпіонатів серед діючих футболістів:

1. Александр Дуріч (Австралія/Сінгапур) "Тампінс Роверс" - 459 матчів, 336 м`ячів

2. Максим Грузнов (Естонія) "Транс Нарва" - 451 матч, 298 м`ячів

3. Вітор Рівалдо (Бразилія) "Сан-Пауло" - 559 матчів, 272 м`ячі

4. Хуан Гарсіа Рівас (Венесуела) "Замора" Барінас - 619 матчів, 271 м`яч

5. Рауль Гонсалес (Іспанія) "Шальке-04" - 601 матч, 250 м`ячів

6. Тьєррі Анрі (Франція) "Нью-Йорк Ред Буллз"/"Арсенал" - 496 матчів, 249 м`ячів

7. Серхіо Ібарра (Аргентина/Перу) "Сьєнсіано" - 449 матчів, 246 м`ячів

8. Сігурд Рушфельдт (Норвегія) "Тромсе" - 482 матчі, 246 м`ячів

9. Жафар Ірісметов (Узбекистан) "Зарафшан" - 428 матчів, 239 м`ячів

10. Себастьян Абреу (Уругвай) "Ботафого" - 421 матч, 236 м`ячів

11. Руд ван Ністелрой (Нідерланди) "Малага" 379 матчів, 234 м`ячі

12. Ріс Гріффітс (Уельс) "Лланеллі" - 318 матчів, 232 м`ячі

13. Серхіо Рей (Аргентина/Колумбія) "Санта Фе" - 638 матчів, 231 м`яч

14. Андрій Шевченко (Україна) "Динамо" - 440 матчів, 217 м`ячів

15. Франческо Тотті (Італія) "Рома" - 483 матчі, 207 м`ячів

Примітка. У рейтингу враховуються тільки голи, забиті у топ-дивізіонах національних чемпіонатів. Голи, забиті у кубкових (єврокубкових) турнірах, не враховуються.